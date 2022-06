Gelsenkirchen (dpa) - Ein Achtjähriger ist in Gelsenkirchen mit Papas Auto direkt in ein Eiscafé gefahren. Zwei Menschen wurden dabei leicht verletzt.

Der Junge war am Samstag mit seinem Vater in dem Caf√©. W√§hrend der Vater sich unterhielt, schnappte sich der Achtj√§hrige unbemerkt die Autoschl√ľssel, setzte sich hinters Steuer und startete den Wagen. Zum Gl√ľck sehr langsam sei das Auto dann in das Eiscaf√© gerollt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zwei G√§ste, die dort sa√üen, mussten vor Ort von Rettungskr√§ften behandelt werden. Dem Achtj√§hrigen passierte nichts.