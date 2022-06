Aktualisiert am 08.06.2022 - 07:53 Uhr

Aktualisiert am 08.06.2022 - 07:53 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Bei einem Zugungl├╝ck im Iran sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. "Bei dem Vorfall wurden zehn Menschen get├Âtet und eine Reihe weiterer verletzt", sagte der Sprecher des nationalen Rettungsdienstes, Modschtaba Chaledi, dem staatlichen Fernsehen zufolge. "Zw├Âlf der Verletzten befinden sich in einem kritischen Zustand und wurden in ein Krankenhaus gebracht."

Berichten in Staatsmedien zufolge war der Zug auf der Strecke zwischen der Pilgerstadt Maschhad und der W├╝stenstadt Jasd entgleist. Der Ungl├╝cksort soll nahe der Bezirkshauptstadt Tabas liegen. Es werde eine h├Âhere Opferzahl bef├╝rchtet, hie├č es. Die genaue Ursache war zun├Ąchst unklar.

Erinnerung an Zugkatastrophe 2016

Leblos in Stall gefunden

Mindestens 49 Tote bei Brand in Bangladesch

Zweij├Ąhriger erschie├čt seinen Vater in Florida

Ungl├╝ck in den USA

Das Ungl├╝ck erinnert an eine schwere Zugkatastrophe 2016, als im Nordosten Irans Dutzende Menschen get├Âtet und verletzt wurden. Damals wurden die Rettungsarbeiten auch dadurch erschwert, dass der Ungl├╝cksort in einer abgelegenen Region lag. Der schwerste Bahnunfall im Iran ereignete sich 2004, als ein mit Chemikalien beladener G├╝terzug bei Nischabur explodierte und mehr als 300 Menschen in den Tod riss.