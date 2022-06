Rätselraten über Motiv des Autofahrers in Berlin

Berlin (dpa) - Nach dem t├Âdlichen Vorfall in Berlin mit einem Autofahrer sind in dem Wagen neben Schriftst├╝cken auch Plakate mit Aufschriften gefunden worden.

Der T├Ąter war gegen 10.30 Uhr an der Berliner Ged├Ąchtniskirche am Ku'damm in eine Menschengruppe auf dem B├╝rgersteig gefahren und dann 200 Meter weiter auf der Tauentzienstra├če in ein Schaufenster gekracht. Unter den Verletzten waren zahlreiche Sch├╝ler einer 10. Klasse aus Bad Arolsen in Nordhessen. Eine Lehrerin wurde get├Âtet, ein Lehrer schwer verletzt. Das teilte die hessische Landesregierung mit. Nach Angaben der Berliner Feuerwehr wurden sechs Menschen lebensgef├Ąhrlich und drei Menschen schwer verletzt.