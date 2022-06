Mâcon (dpa) - Ein Gewaltverbrechen an einer jungen Schülerin in einer kleinen Ortschaft im Burgund erschüttert Frankreich.

Mit einem Messer im Nacken habe eine Frau das leblose M├Ądchen am Morgen auf einem Weg hinter dem B├╝rgermeisteramt in der 900-Einwohner-Gemeinde Cless├ę entdeckt. Die Sch├╝lerin habe Dutzende Stichverletzungen aufgewiesen, ihre Nase sei eingeschlagen gewesen. Der Mitsch├╝ler sei im Gymnasium festgenommen worden und befinde sich in Untersuchungshaft.

Die Eltern h├Ątten ihre Tochter am Abend vor dem Zubettgehen das letzte Mal gesehen, sie sei fr├Âhlich wie immer gewesen. Erst morgens h├Ątten sie gemerkt, dass sie nicht zu Hause ist, sagte der Staatsanwalt. Die Befragung von Mitsch├╝lern habe die Fahnder schnell auf den 14-J├Ąhrigen gewiesen, mit dem das M├Ądchen nach einer Unterbrechung seit Kurzem wieder eine Beziehung hatte. Der Junge habe ge├Ąu├čert, das M├Ądchen t├Âten zu wollen, man habe das nicht ernst genommen, h├Ątten Freundinnen gesagt. Nachts h├Ątten die beiden sich demnach bereits ├Âfter zwischen Mitternacht und vier Uhr morgens drau├čen in der Gemeinde verabredet, sagte Jallet.

Der Junge habe in der Untersuchungshaft gestanden, die Tat absichtlich begangen zu haben und sich dazu wie in den Vortagen mit dem M├Ądchen verabredet zu haben, erl├Ąuterte der Staatsanwalt. Mit einem mitgef├╝hrten Messer habe er der Sch├╝lerin nach einem Gespr├Ąch unvermittelt drei Mal in den Nacken gestochen. Als sie zu fliehen versuchte, habe er sie eingeholt und umgebracht. Ein Justizarzt stellte an den H├Ąnden des Jungen Schnitte und Kratzer fest. Was ihn zu seiner Tat getrieben hat, ist noch nicht bekannt.