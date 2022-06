Aktualisiert am 21.06.2022 - 12:32 Uhr

Auto prallt gegen Baum – zwei Tote in Bayern

In Oberfranken ist ein 23-Jähriger und eine 16-Jährige bei einem Unfall tödlich verunglückt. Der Vorfall sorgte auch dafür, dass ein weiteres Fahrzeug von der Straße abkam.

In Oberfranken sind ein 23 Jahre alter Autofahrer und seine 16 Jahre alte Begleiterin bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Mann habe aus unbekannten Gründen bei Münchberg im Landkreis Hof die Kontrolle über sein Auto verloren und sei gegen einen Baum gefahren, teilte das Polizeipräsidium Oberfranken in Bayreuth mit. Beide seien noch an der Unfallstelle gestorben.