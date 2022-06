Unwetter in Deutschland: Hier drohen nach der Hitze kräftige Gewitter

Kein Ende der Hitze in Sicht: Mit sommerlichen Temperaturen startet Deutschland auch in die neue Woche. Aber: Während es in einigen Regionen sehr heiß bleibt, fallen die Temperaturen in anderen Gebieten auf unter 20 Grad. Und: Örtlich drohen kräftige Gewitter und Starkregen. Die Vorhersage – in der die t-online-Wetteranimation.