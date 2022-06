Unglück in Kolumbien: Tribüne in Stierkampfarena stürzt ein – vier Tote

Dramatische Bilder von einem Stierkampf in Kolumbien: Eine Trib├╝ne in der Arena st├╝rzt ein. Vier Menschen sterben, Dutzende weitere werden verletzt.

Auf Videos, die in sozialen Medien verbreitet wurden, war zu sehen, wie am Sonntag auf einer Seite der Arena der Stadt El Espinal, gut 150 Kilometer s├╝dwestlich der Hauptstadt Bogot├í, die mit Menschen gef├╝llten Holztrib├╝nen einst├╝rzten. Die Ursache war zun├Ąchst unklar.

Ermittlungen angek├╝ndigt

In der Arena fand nach Medienberichten eine "Corraleja" genannte Stierkampfveranstaltung zum Peter- und Paul-Fest statt. Hunderte Menschen waren im Publikum. Nach einem Bericht der Zeitung "El Tiempo" verbreitete nach dem Vorfall ein Stier Panik in den Stra├čen der Stadt.

Staatspr├Ąsident Iv├ín Duque k├╝ndigte auf Twitter Ermittlungen an. Sein gew├Ąhlter Nachfolger Gustavo Petro schrieb, er bitte die Lokalverwaltungen des Landes, keine Veranstaltungen mehr zu genehmigen, bei denen Menschen oder Tiere get├Âtet w├╝rden. Er erinnerte zudem an eine ├Ąhnliche Trag├Âdie: Im Jahr 1980 war in der Stierkampfarena in Sincelejo, der gr├Â├čten Kolumbiens, eine ├╝berf├╝llte Trib├╝ne eingest├╝rzt. Mindestens 300 Menschen starben.