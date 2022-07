Segelschiff treibt führerlos auf Fluss in Greifswald

Das Segelschulschiff "Greif" ist am Sonntagmorgen f├╝hrerlos auf dem Fluss Ryck in Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern) getrieben. Auf dem 35 Meter langen Schiff befand sich nach Angaben der Polizei nur ein 47-j├Ąhriger Mann, der ohne Berechtigung an Bord war und sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Er wurde in eine Notaufnahme gebracht.