Lauter Knall: Airline fliegt 13 Stunden mit riesigem Loch im Rumpf

Aktualisiert am 04.07.2022 - 16:19 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Auf einem Langstreckenflug der Fluggesellschaft "Emirates" ist es am Freitag offenbar zu einem Zwischenfall gekommen. Wie der Schweizer Rundfunksender "SRF" berichtet, sei eine Maschine des Typs A380 mehrere Zehntausend Kilometer mit einem Loch im Rumpf geflogen.

Piloten meldeten zu niedrigen Druck im Reifen

Aufnahmen auf Twitter zeigen ein etwa ein Meter breites und ein Meter hohes Loch, das in der linken Seitenwand des Fliegers klafft. Ein Bolzen des Fahrwerks habe sich kurz nach dem Start gel├Âst und sei in den Rumpf gesto├čen, hei├čt es in dem Bericht. Entdeckt wurde der Schaden erst nach der Landung im australischen Brisbane ÔÇô ├╝ber 13 Stunden nach dem Vorfall.