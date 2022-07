Dolomiten: Weitere Leiche nach Gletscherabbruch in Italien gefunden

An der Marmolata begruben am vergangenen Sonntag Massen aus Geröll, Eis und Schnee mehrere Bergsteiger. Acht Menschen wurden verletzt, darunter ein Mann und eine Frau aus Deutschland. In den Tagen zuvor war es in dem Gebiet ungewöhnlich warm gewesen. Schmelzwasser könnte den Abbruch der Gletschermassen deshalb begünstigt haben.