Sauerland: Haus in Hemer explodiert – Eine Tote geborgen

Ungl├╝cksursache unklar Vermisste Frau nach Hausexplosion tot geborgen Von t-online , dpa , MaM Aktualisiert am 09.07.2022 - 09:58 Uhr Lesedauer: 2 Min. Feuerwehrleute untersuchen die Tr├╝mmer in Hemer: Noch immer sind Menschen darunter begraben. (Quelle: Christoph Reichwein/dpa-TNN/dpa-bilder)

Ein Wohnhaus in Hemer in Nordrhein-Westfalen ist in die Luft geflogen. In der Nacht wurden zwei versch├╝ttete Personen lebend befreit, f├╝r eine ├Ąltere Frau kam jede Hilfe zu sp├Ąt.

Nach dem Hauseinsturz im sauerl├Ąndischen Hemer in Folge einer Explosion ist eine Frau tot aus den Tr├╝mmern geborgen worden. Im Rahmen der Sucharbeiten konnte die Frau gegen 8.50 Uhr ausfindig gemacht werden, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Die Identit├Ąt der Toten stehe "derzeit noch nicht zweifelsfrei" fest. Am Freitag hie├č es noch, Rettungskr├Ąfte vermuten eine weitere Person in dem eingest├╝rzten Haus, zu der kein Kontakt bestehe. F├╝r sie kam nun jede Hilfe zu sp├Ąt.

In der Nacht auf Samstag konnten zwei weitere Ungl├╝cksopfer aus den Tr├╝mmern lebend geborgen werden. Sie wurden vor Ort medizinisch versorgt und sollten anschlie├čend in eine Klinik gebracht werden, wie die Polizei am fr├╝hen Samstagmorgen mitteilte.

Das Haus war nach dem Ungl├╝ck vollst├Ąndig eingest├╝rzt. Es gebe drei Schwerverletzte, die sich aber nicht in Lebensgefahr bef├Ąnden, hie├č es von Seiten der Feuerwehr. Drei weitere wurden leicht verletzt. Drei andere Bewohner des Hauses waren zum Zeitpunkt der Explosion nicht zu Hause.

