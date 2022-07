Corona in China: Nach einem einzigen Fall muss Stadt in den Lockdown

Nach einem einzigen Fall muss Stadt in den Lockdown

Wegen eines einzigen Corona-Infektionsfalls sind Hunderttausende Einwohner einer chinesischen Kleinstadt seit Dienstag im Lockdown. Nach Angaben der Beh├Ârden von Wugang d├╝rfen die rund 320.000 Einwohner ihre Wohnungen bis Donnerstagmittag nicht verlassen und nur in Notf├Ąllen mit beh├Ârdlicher Genehmigung reisen.

Die in der Provinz Henan gelegene Stadt ist Sitz eines der gr├Â├čten chinesischen Stahlunternehmen, Wuyang Iron & Steel Co. Laut der US-Finanzagentur Bloomberg exportiert das Unternehmen unter anderem in die USA, Japan und weitere westliche Industriestaaten.