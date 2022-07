Corona in China: Stadt muss nach einem einzigen Fall in den Lockdown

Aktualisiert am 12.07.2022 - 15:07 Uhr

Aktualisiert am 12.07.2022 - 15:07 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Nach einem einzigen Fall muss Stadt in den Lockdown

Wegen eines einzigen Corona-Infektionsfalls sind Hunderttausende Einwohner einer chinesischen Kleinstadt seit Dienstag im Lockdown. Nach Angaben der Behörden von Wugang dĂŒrfen die rund 320.000 Einwohner ihre Wohnungen bis Donnerstagmittag nicht verlassen und nur in NotfĂ€llen mit behördlicher Genehmigung reisen.

Die in der Provinz Henan gelegene Stadt ist Sitz eines der grĂ¶ĂŸten chinesischen Stahlunternehmen, Wuyang Iron & Steel Co. Laut der US-Finanzagentur Bloomberg exportiert das Unternehmen unter anderem in die USA, Japan und weitere westliche Industriestaaten.