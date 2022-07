Selfie-Versuch am Vesuv: US-Tourist fällt in den Krater des Vulkans

Aktualisiert am 12.07.2022 - 21:05 Uhr

Handy verloren: Mann fällt in Vulkan

Ein US-Tourist war am Vesuv unterwegs, als er sein Handy verlor. Beim Versuch es wiederzubekommen stürzte der 23-Jährige in den Vulkankrater.

Das hätte schief gehen können: Ein US-Tourist ist am Wochenende in den Krater des italienischen Vulkans Vesuv gestürzt. Laut einem Bericht des US-Senders CNN hat der 23-Jährige versucht, sein Mobiltelefon wiederzubekommen und sei dabei verunglückt.

Zuvor soll der Mann mit drei Verwandten auf einem nicht-genehmigten Pfad an dem Vulkan unterwegs gewesen sein. Die Polizei in Neapel bestätigte gegenüber CNN, dass die Gruppe dort gewandert sei und wohl mehrere Zugangsverbotsschilder ignorierte. Die Staatsanwaltschaft würde nun entscheiden, ob sie Anklage erhebt.

Bei seinem Sturz erlitt der US-Tourist Prellungen an Händen, Armen und am Rücken. Er wurde von einem Notarzt vor Ort behandelt und wollte laut Angaben der Polizei nicht in ein Krankenhaus gebracht werden.