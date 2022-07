Wetter in Deutschland: Eine Hitzewelle rollt auf uns zu – hier wird es besonders heiß

Freitag

Die Temperaturen erreichen am Freitag im Norden 18 bis maximal 22 Grad, in Mitteldeutschland werden es 24 bis 28 Grad, in Berlin maximal 22 Grad und am Oberrhein 29 Grad. Am Bodensee wird knapp die 30-Grad-Marke geknackt.

Im Norden und in der Mitte des Landes ist es tags├╝ber meist bew├Âlkt, aber trocken. Ab und zu k├Ânnte die Sonne rauskommen. Am Abend ziehen an der Nordseek├╝ste wom├Âglich einzelne Schauer auf. In den Alpen herrscht Gewittergefahr. Gr├Â├čtenteils sonnig wird es im S├╝den der Bundesrepublik.



Samstag

Am Samstag k├╝hlt es vielerorts minimal ab. An der K├╝ste werden Temperaturen von h├Âchstens 18 Grad erreicht, in der Bundeshauptstadt Berlin 20 Grad und in Mitteldeutschland 23 Grad. In Bayern werden 24 bis 27 Grad erreicht. Am w├Ąrmsten wird es im S├╝dwesten des Landes mit bis zu 29 Grad.

Im Norden startet der Tag zumeist bew├Âlkt mit einzelnen Schauern. Auch f├╝r den Osten wird etwas Regen prognostiziert. Am sp├Ąteren Nachmittag lockert es in den Regionen jedoch auf. Im S├╝den zeigt sich hingegen den ganzen Tag die Sonne.

Sonntag

Zum Ende der Woche steigen die Temperaturen deutschlandweit wieder ÔÇô und vielerorts ist Zeit f├╝rs Freibad oder den Badesee. Am hei├česten wird es am Oberrhein mit bis zu 33 Grad. Im S├╝dwesten zeigt das Thermometer maximal 30 Grad. In der Mitte Deutschlands gibt es 24 Grad, an der K├╝ste 18 bis 22 Grad. Auch in Berlin werden es h├Âchstens 22 Grad.

Im Norden ist es meist bew├Âlkt, aber trocken. Im Rest des Landes, von der Mitte bis zum S├╝den, gibt es zu den h├Âheren Temperaturen au├čerdem viel Sonnenschein. Sommer ist angesagt!

Kommende Woche

Ab Montag ziehen die Temperaturen deutschlandweit weiter an. Besonders im S├╝dwesten wird es hei├č: Dort werden bis zu 36 Grad erwartet. Zudem gibt es Sonne satt. Mit Niederschlag ist erst wieder am Mittwoch zu rechnen.