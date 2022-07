Drei Kinder bei Unfall auf Ponyhof in Frankreich schwer verletzt

In Frankreich haben drei Kinder durch Huftritte Brüche im Gesicht erlitten. Zahlreiche weitere Personen sind bei dem Vorfall verletzt worden.

Beim Zusammenprall mit Pferden auf einem Ponyhof sind drei Kinder in Nordwestfrankreich schwer verletzt worden. Wie die Staatsanwaltschaft Rennes am Mittwoch mitteilte, warfen die Tiere die Kinder um oder rempelten sie an. Die Kinder hätten Brüche von Gesichtsknochen erlitten, sagte der Leiter der Notaufnahme des Uniklinikums Rennes, Louis Soulat, dem französischem Sender BFM TV. Grund dafür seien vor allem Huftritte.