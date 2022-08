Nordrhein-Westfalen: Zwei Tote aus Baggersee geborgen

Einsatzkräfte haben in einem Baggersee in Nordrhein-Westfalen zwei Tote geborgen. Die 26-Jährige und der 27-Jährige wurden seit einer Woche vermisst, teilte die Polizei Minden am Sonntagabend mit. Beide konnten nur noch leblos aus dem See bei Porta Westfalica-Vennebeck geborgen werden. Am 24. Juli waren die Frau und der Mann mit jeweils einer Luftmatratze auf dem See unterwegs.