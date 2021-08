Feuer wüten auf griechischer Insel

Gouverneur fleht um Hilfe – Dramatische Rettung mit Fähre

07.08.2021, 11:45 Uhr | dpa

In Griechenland wüten landesweit schwere Brände. Auf der Insel Euböa mussten nun Hunderte Menschen evakuiert werden. Ein Video zeigt dramatische Szenen an Bord einer Fähre.

Die Brände auf der zweitgrößten griechischen Insel Euböa wüten immer stärker. Fanis Spanos, der für die Insel zuständige Gouverneur der Region Mittelgriechenland, setzte am Samstagmorgen über Facebook einen verzweifelten Hilferuf ab. "Das Feuer geht unvermindert weiter, es verbrennt Wälder und zerstört Häuser, es bedroht Menschenleben! Wir wollen endlich eine ernsthafte Anzahl von Löschflugzeugen, die wir seit dem ersten Tag fordern! Und mehr Löschzüge!"

Die Feuer könnten nicht alleine mit Bulldozern bekämpft werden, fügte Spanos hinzu. "Wenn wir nichts unternehmen, wird sich das Feuer wirklich überall ausbreiten", warnte er. Wie heftig die Flammen dort derzeit wüten, zeigen Aufnahmen, die Sie in unserem Video oben oder direkt hier sehen können. Darin ist auch zu sehen, wie in einer dramatischen Rettungsaktion Hunderte Bewohner der Insel mit einer Fähre in Sicherheit gebracht werden.



Auf Euböa waren in den vergangenen Tagen zahlreiche Ortschaften evakuiert worden. Auch mit Fähren wurden Menschen abgeholt, weil der Landweg mancherorts abgeschnitten war. Viele Häuser sind bereits abgebrannt – genaue Zahlen des Ausmaßes liegen jedoch noch nicht vor. Die Einsatzkräfte konzentrieren sich derzeit noch auf die stärker besiedelte brennende Region im Norden Athens.