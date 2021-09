Vulkanausbruch auf La Palma

"Wunderhaus" bleibt von Lava verschont

24.09.2021, 10:03 Uhr | NE, rtr

Nach dem Vulkanausbruch auf der kanarischen Ferieninsel La Palma gleicht es einem Wunder: Ein Haus ist trotz der Lavaströme unbeschadet geblieben, während das Magma die umliegende Landschaft verwüstet hat.

Der am Sonntag ausgebrochene Vulkan auf der kanarischen Ferieninsel La Palma kommt nicht zur Ruhe. Am Donnerstag spuckte er erneut Lava in den Himmel, während auf die umliegende Gegend ein giftiger Ascheregen niederging. Das Magma bahnte sich weiter seinen Weg Richtung Meer, wenn auch etwas langsamer als in den vergangenen Tagen. Auf seinem Weg hat es bereits etwa 200 Häuser sowie Schulen und Bananenplantagen zerstört.

Doch ein Haus konnte dem Lavastrom des Vulkans entkommen: Während die Landschaft rundherum von verkohltem Gestein bedeckt ist, ist auf Luftaufnahmen ein Haus zu sehen, das den Vulkanausbruch wie durch ein Wunder unbeschadet überstanden hat. Wie das britische Nachrichtenmedium BBC berichtete, sprechen Nutzer in sozialen Medien nun von einem "Wunderhaus".



Das Haus befindet sich im stark betroffenen Ort El Paraíso. Es gehöre einem dänischen Ehepaar, das im Ruhestand sei und sich derzeit selbst nicht auf der Insel aufhalte. Gegenüber der spanischen Zeitung "El Mundo" zeigte sich das Paar erleichtert, dass ihr Haus noch stehe. Gleichzeitig seien sie völlig frustriert, so weit weg zu sein – denn viele ihrer Freunde hätten alles verloren.