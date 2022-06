Mindestens zehn Tote nach ├ťberschwemmungen in China

Infolge schwerer Regenf├Ąlle und ├ťberschwemmungen sind in China mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. In der zentralchinesischen Provinz Hunan kam es seit Anfang des Monats immer wieder zu schweren Regenst├╝rmen, was zu teils "historischen Niederschlagsmengen" gef├╝hrt habe, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua.