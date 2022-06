Angesichts der Trockenheit ist in Italien Streit um eine Idee entbrannt, Wasser aus dem Gardasee in den Fluss Po abzuleiten. Der Vorschlag kam in den vergangenen Tagen auf, weil der l├Ąngste Fluss Italiens derzeit extrem wenig Wasser f├╝hrt. An einigen Stellen ma├čen die Beh├Ârden historische Tiefst├Ąnde, wie aus dem j├╝ngsten Lagebericht vom Montag hervorging.