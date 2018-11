Vorfall in Dortmund

Polizist schießt Angreifer in Flüchtlingsheim nieder

18.11.2018, 16:57 Uhr | dpa, AFP

Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei: In Dortmund wurden Beamte in einer Flüchtlingsunterkunft attackiert. (Quelle: imago)

Zwischenfall in einer Asyleinrichtung in Dortmund: Ein 19-jähriger Flüchtling randaliert und attackiert herbeigerufene Polizisten. Die wissen sich nur noch durch den Einsatz der Waffe zu schützen.

Mit einem Schuss in den Unterschenkel hat ein Polizist einen aggressiven Angreifer in einer Dortmunder Flüchtlingseinrichtung gestoppt. Der 19-Jährige hatte in der Nacht zum Sonntag zunächst einen gleichaltrigen Flüchtling im Streit mit einem Messer leicht verletzt und danach auch die Polizisten attackiert.

Die Beamten setzten zunächst Tränengas oder Pfefferspray ein – allerdings erfolglos. Daraufhin zog ein Beamter die Waffe. "Der Schuss wird beim derzeitigen Ermittlungsstand als Notwehrhandlung gewertet", teilte die Polizei mit. Gegen den 19-Jährigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.





