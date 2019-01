Schreckensfund in Gelsenkirchen

Baby stirbt an Kopfverletzung: Mutter festgenommen

09.01.2019, 18:16 Uhr

Ein Baby ist im Alter von nur drei Monaten tot aufgefunden wurden. Nach der Obduktion wurde jetzt die Mutter des Säuglings verhaftet.

Nach dem Fund eines toten Säuglings durch die Polizei in Gelsenkirchen ist die Mutter des Kindes als Tatverdächtige festgenommen worden. Die 34-Jährige befinde sich in Untersuchungshaft, teilten die Staatsanwaltschaft Essen und die Polizei Gelsenkirchen am Mittwoch mit. Die Obduktion des drei Monate alten Kindes ergab demnach, dass es an erheblichen Schädelverletzungen starb.







Die Beamten hatten den Säugling am Montag in der Wohnung eines 49-Jährigen gefunden. Sie gingen aufgrund der äußerlichen Verletzungen von einer Tötung aus. Zum Zeitpunkt des Auffindens der Leiche hatte die Mutter laut Polizei 2,44 Promille Alkohol im Blut.