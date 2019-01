Brandstiftung in Berlin

Erst brennt ein entsorgter Tannenbaum, dann drei Autos

12.01.2019, 16:36 Uhr | dpa

In Berlin-Friedrichshain brannte ein abgelegter Tannenbaum. Das Feuer ging auf drei geparkte Autos über. Die Beamten gehen von Brandstiftung aus.

Drei geparkte Autos sind in Berlin-Friedrichshain in Flammen aufgegangen. "Grund war ein an der Straße abgelegter Tannenbaum, der am Samstagmorgen neben einem Auto in der Mühsamstraße Ecke Petersburger Platz brannte", sagte ein Polizeisprecher. Demnach vermuten die Beamten Brandstiftung: "Der trockene Baum an der Straße fängt nicht von alleine an zu brennen."





Ein Fußgänger sah die Flammen und alarmierte die Sicherheitskräfte. Zwei hinter dem ersten Wagen abgestellte Fahrzeuge fingen ebenfalls Feuer. "Als wir gegen 3.20 Uhr eintrafen, standen alle drei Wagen bereits in Vollbrand", sagte ein Feuerwehrsprecher. Menschen wurden nicht verletzt. Die Schadenshöhe war zunächst unklar. Die Straße musste nach Polizeiangaben rund um den Brandort mehr als eine Stunde lang gesperrt werden.