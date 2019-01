Polizei ermittelt

Angriff auf Kippa-Träger an Berliner Bahnhof

13.01.2019, 14:44 Uhr | dpa

In Berlin ist ein junger Mann Opfer eines antisemitischen Angriffs geworden. Ein Unbekannter hatte ihn mit einem Stein beworfen und beleidigt. Der Täter ist auf der Flucht.

Ein Mann ist an einem Berliner Bahnhof antisemitisch beleidigt und attackiert worden. Ein Unbekannter bepöbelte am Samstagabend an der S-Bahn-Station Nikolassee den 19-Jährigen in hebräischer Sprache, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Angreifer warf einen Stein in Richtung des jungen Mannes jüdischen Glaubens, der zu diesem Zeitpunkt eine Kippa trug. Er traf ihn jedoch nicht.





Anschließend flüchtete der Angreifer unerkannt, bevor die alarmierten Sicherheitskräfte eintrafen. Der Staatsschutz ermittelt wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung und der fremdenfeindlichen Beleidigung.