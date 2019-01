Grabhügel mit roter Fahne

Angriff auf "taz"-Gebäude in Berlin – Staatsschutz ermittelt

14.01.2019, 10:47 Uhr | küp

Die Redaktion der linksgerichteten "Tageszeitung" ist offenbar Ziel eines politisch motivierten Anschlags geworden. Die Angreifer sollen auch eine Mitarbeiterin bedroht haben.

Mehrere Unbekannte haben in der Nacht das Redaktionsgebäude der "Tageszeitung" (taz) in Berlin-Mitte attackiert. Das berichtet der RBB. "Es sollen sechs bis sieben Personen gewesen sein", zitiert der Sender eine Polizeisprecherin. Die Angreifer hätten Plakate angebracht, Flugblätter verteilt und eine Art Grabhügel aus Steinen und einer roten Fahne errichtet. Eine "taz"-Mitarbeiterin soll angegriffen worden sein.

Auf Twitter bekannte sich die rechtsextreme "Identitäre Bewegung" zumindest zu den Plakaten. Diese seien Teil einer "bundesweiten Aktion". Der Staatsschutz ermittele wegen Hausfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung und eines möglichen politischen Hintergrunds, sagte die Polizeisprecherin.

Die "taz" ist erst vor wenigen Monaten in das neu gebaute Redaktionsgebäude in der Friedrichstraße in Berlin-Mitte umgezogen. Zuvor saß die Zeitung in Berlin-Kreuzberg. Schon am Samstag hatten Unbekannte das Verlagsgebäude des Satiremagazins "Titanic" und das Büro der Satirepartei "Die Partei" in Berlin-Kreuzberg mit Farbe beschmiert.