An verschiedenen Orten gelagert

Versandbote unterschlägt hunderte Pakete

25.01.2019, 18:14 Uhr | AFP

Pakete in einer Zustellzentrale (Symbolbild): Die Polizei konnte auch Drogen in größeren Mengen an einem der Fundorte sicherstellen. (Quelle: Kevin Dietsch/UPI Photo/imago)

Mehr als 900 Pakete hat sich der 35-Jährige in seiner Tätigkeit unter den Nagel gerissen – und einen Schaden in fünfstelliger Höhe verursacht. Jetzt sitzt der Mann in Untersuchungshaft.

Ein Versandbote in Brandenburg an der Havel ist festgenommen worden, weil er hunderte Pakete und Sendungen unterschlagen haben soll. Der 35-Jährige habe die Taten gestanden, teilte die Polizei mit. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten zusätzlich Drogen in größeren Mengen.

Eine Zeugin meldete sich bei der Polizei, die in einem Nebenraum ihrer Wohnung mehr als hundert Pakete und Sendungen gefunden hatte. Nach ersten Ermittlungen der Polizei stellte sich heraus, dass dem Arbeitgeber des Paketboten Unregelmäßigkeiten aufgefallen waren und auch intern gegen den 35-Jährigen ermittelt wurde.





Durch das Geständnis des Manns konnten weitere Lagerorte gefunden werden. Insgesamt wurden bei weiteren Durchsuchungen mehr als 900 Pakete beschlagnahmt. Erste Schätzungen gehen von einem Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro aus. Der 35-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.