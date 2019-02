Mit hohem Tempo unterwegs

Porschefahrer bezahlt riskanten Überholversuch mit dem Leben

10.02.2019, 10:41 Uhr | dpa

In Essingen ist ein Sportwagenfahrer bei einem gewagten Überholmanöver mit einem Lkw kollidiert. Er erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Ein 59 Jahre alter Porschefahrer ist bei dem Versuch ums Leben gekommen, einen Lkw in Essingen (Baden-Württemberg) zu überholen. Er beschleunigte innerorts stark und wollte so einen Lkw überholen, wie die "Stuttgarter Zeitung" berichtet.



Der 40-Tonner bog in diesem Moment jedoch nach links ab, der 59-Jährige konnte sein Auto nicht mehr rechtzeitig abbremsen und krachte in den Laster. "Bei der Kollision wurde der Fahrer in seinem Sportwagen eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr schwer verletzt geborgen werden", heißt es in der Mitteilung der Polizei. Im Krankenhaus sei der Mann dann gestorben.