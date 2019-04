Fahrzeug fuhr ohne ihn weiter

Teenager schubsen in Nürnberg Kontrolleur aus Tram

04.04.2019, 18:43 Uhr | dpa, jmt

Straßenbahn in Nürnberg: Die Polizei hat nach dem Vorfall drei Jugendliche gestellt. (Quelle: Erich Häfele/imago images)

Drei Jugendliche haben einen 58-jährigen Tram-Kontrolleur in Nürnberg aus der Bahn gestoßen. Er hatte sie aufgefordert, ihre Füße vom Sitz zu nehmen.

Drei Jugendliche haben in Nürnberg einen Kontrolleur aus einer Tram geschubst. Der 58-Jährige verletzte sich bei seinem Sturz aus dem Fahrzeug leicht, wie die Polizei mitteilte. Er hatte das Trio, zu dem zwei 13-Jährige gehörten, am Mittwoch aufgefordert, die Füße nicht auf die Sitze in der Straßenbahn zu legen.

Die Teenager begannen daraufhin mit dem Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe eine Rangelei und stießen ihn an einer Haltestelle durch die offene Tür nach draußen. Das Fahrzeug fuhr weiter. Zwei der drei Verdächtigen wurden wenig später gestellt und von der Polizei an ihre Eltern übergeben.