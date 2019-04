Ausbruch in Baden-Württemberg

Entflohene Straftäter aus Psychiatrie sind wieder gefasst

11.04.2019, 14:03 Uhr | AFP

Vier Männer sind in Baden-Württemberg aus einer geschlossenen Klinik entkommen. Nun meldet die Polizei, dass alle Straftäter festgenommen wurden.

Vier aus einer psychiatrischen Einrichtung im baden-württembergischen Calw ausgebrochene Strafgefangene sind nach einer Nacht wieder festgenommen worden. Zwei der Männer waren zu Fuß an Bahngleisen bei Calw unterwegs, als sie am Donnerstagmorgen gefasst wurden, wie die Polizei in Karlsruhe mitteilte. Die anderen beiden Flüchtigen waren bereits zuvor festgenommen und wieder in die Klinik zurückgebracht worden.







Die vier Männer im Alter zwischen 23 und 41 Jahren waren am Mittwochabend aus der Klinik geflohen. Nach Polizeiangaben überwältigten die Männer einen Pfleger und eine Pflegerin und sperrten sie in einen Raum ein. Verletzt wurde dabei niemand. Die Polizei leitete eine Großfahndung mit Spürhunden und einem Hubschrauber ein. Die Männer sitzen wegen Raubstraftaten in der Psychiatrie ein.