Festnahme in Frankreich

Kieferbruch: Schüler schlägt seinen Lehrer

24.04.2019, 13:45 Uhr | dpa

Ein 18-Jähriger wird von seinem Lehrer dazu aufgefordert, seine Mütze abzusetzen: Der Konflikt endet für den Pädagogen im Krankenhaus.

Im Streit um seine Kopfbedeckung hat ein Teenager in der Nähe von Paris einen Lehrer geschlagen und ihm den Kiefer gebrochen. Der Pädagoge einer französischen Fachoberschule habe von dem Schüler zuvor verlangt, die Mütze abzusetzen, berichtete die Zeitung "Le Parisien".







Der 62-Jährige wurde in einem Krankenhaus behandelt. Die Akademie in Amiens bestätigte den Vorfall in Beauvais rund 80 Kilometer nordwestlich von Paris, äußerte sich aber nicht im Detail zum Anlass der Attacke während einer Pause. Der Schüler einer Architektur-Abschlussklasse wurde nach dem Angriff am Dienstag festgenommen und kam in Polizeigewahrsam.