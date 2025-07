Industrieproduktion in Deutschland steigt überraschend

Arbeiter in einem VW-Werk (Symbolbild): Die Autoindustrie produzierte fast fünf Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. (Quelle: Rainer Weisflog/imago-images-bilder)

Überraschenderweise erholt sich die Industrieproduktion in Deutschland leicht. Doch nicht bei allen Produktionszweigen kommt der Aufschwung an.

Die deutsche Industrieproduktion ist im Mai unerwartet wieder gestiegen. In den Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes legte die Fertigung im Monatsvergleich um 1,2 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Derweil war der Produktionsrückgang im April etwas stärker ausgefallen als bisher bekannt. Das Bundesamt revidierte das Minus auf 1,6 Prozent von zuvor minus 1,4 Prozent.