1,6 Tonnen Drogen gefunden

Polizei beschlagnahmt Crystal Meth im Wert von 840 Millionen Dollar

07.06.2019, 14:02 Uhr | AFP

Der australische Grenzschutz hat große Mengen Crystal Meth und Heroin beschlagnahmt. Es handelt sich um den größten Fund der Geschichte des Landes. Die Schmuggler hatten sich ein besonderes Versteck ausgedacht.

Die Polizei in Australien hat eine Ladung der Droge Crystal Meth im Wert von 840 Millionen Dollar (746 Millionen Euro) beschlagnahmt. Es handele sich um den größten Meth-Fund, "den wir in diesem Land jemals gesehen haben", sagte Grenzschutzkommandeur Craig Palmer. 1,6 Tonnen Methamphetamin und 37 Kilogramm Heroin seien in aus Thailand verschickten Stereo-Lautsprechern versteckt gewesen, hieß es.







Die Menge entspreche zehn Prozent aller im Vorjahr vom Grenzschutz beschlagnahmten Drogen, sagte Palmer und zeige, wie unverschämt die in diese "kriminellen Aktivitäten verwickelten" Menschen seien. Es gab keine Festnahmen im Zusammenhang mit der Schmuggelaktion, die Polizei bat die Öffentlichkeit um Hinweise.