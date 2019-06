Festnahme in Dresden

Mann überfällt Pizzeria – und wird festgehalten

26.06.2019, 11:08 Uhr | dpa

Ein Pizza: In Dresden hat ein Mann ein Restaurant überfallen. (Symbolbild) (Quelle: Westend61/imago images)

In Dresden überfällt ein junger Mann eine Pizzeria mit einer Schreckschusspistole. Dabei rechnet er wohl nicht damit, dass die Mitarbeiter ihn überwältigen.

Ein 19-Jähriger hat mit einer Schreckschusswaffe eine Pizzeria in Dresden überfallen. Erfolgreich war der 19-Jährige mit seiner Aktion am Dienstagabend aber nicht, die Mitarbeiter des Restaurants hielten ihn fest und übergaben ihn der Polizei, wie ein Sprecher der Polizei am mitteilte.







Der 19-Jährige wurde festgenommen und sollte dem Haftrichter vorgeführt werden. Verletzt wurde niemand.