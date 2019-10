Kansas City

Mann schießt in US-Bar um sich – vier Tote

06.10.2019, 14:04 Uhr | dpa, jp

Amerikanisches Polizeiauto: In Kansas City hat ein Mann in einer Bar um sich geschossen. (Symbolbild) (Quelle: imago images)

In einer Bar in Kansas City im Mittleren Westen der USA hat ein Mann um sich geschossen, vier Menschen starben. Die Polizei sucht nach dem Täter.

In der Stadt Kansas City im Mittleren Westen der USA hat ein Mann in einer Bar am frühen Sonntagmorgen um sich geschossen und dabei vier Menschen getötet. Fünf weitere seien verletzt worden, teilte die örtliche Polizei mit. Nach Angaben von US-Medien hatte der Mann die Bar in der Stadt im Bundesstaat Kansas betreten und daraufhin das Feuer eröffnet.





Der Schütze sei noch nicht gefasst, berichtete der Sender CNN unter Berufung auf die Polizei. Details zum Täter und einem Motiv waren noch unklar. Ein Polizeisprecher sagte dem Sender, dass die Polizei bisher keine genaue Täterbeschreibung habe – mitunter könnten es auch mehrere Schützen geben.