Vorfall in Schleswig-Holstein

Frau beißt Angreifer Fingerkuppe ab

Eine 23-Jährige wird in der Nacht von einem unbekannten Mann attackiert. Die Frau leistet jedoch erheblichen Widerstand – und kann sich aus der Situation retten. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei einem mutmaßlichen Vergewaltigungsakt, der sich an der Grenze zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein ereignete.

Der Vorfall hat sich nach Angaben der Polizei am Sonntag ereignet. Die junge Frau stieg aus der Bahnlinie A1 an der Haltestelle Schnelsen. Anschließend lief sie zu Fuß auf dem Gehweg der Pinneberger Straße in Richtung Ellerbek. Nachdem sie die Landesgrenze zu Schleswig-Holstein passiert hatte, näherte sich ihr in Höhe der Einmündung Flagentwiet ein Mann aus unbekannter Richtung.







Der als eher jung, klein und dünn beschriebene Unbekannte riss die Frau dem Bericht zufolge zu Boden. Die 23-Jährige hat sich jedoch der Situation erwehrt, biss dem Angreifer dabei eine Fingerkuppe ab und konnte fliehen. Die Polizei hat die Fingerkuppe am Tatort sichergestellt und Ermittlungen eingeleitet. Derzeit suchen die Ermittler noch nach Zeugen.