Drogenrazzia in Gelsenkirchen

SEK-Beamter wird bei Einsatz erschossen

29.04.2020, 15:46 Uhr | dpa, nhr

Die Polizei ahnte schon, dass eine Durchsuchung in Gelsenkirchen gefährlich werden könnte. Das SEK wurde hinzugezogen. Doch für einen jungen SEK-Beamten endet der Einsatz tödlich.

Bei einem SEK-Einsatz in Gelsenkirchen ist am Mittwochmorgen ein Polizist getötet worden. Als die Beamten eine Hausdurchsuchung bei einem Beschuldigten in einem Drogenermittlungsverfahren machen wollten, soll dieser insgesamt zwei Schüsse auf die SEK-Beamten abgegeben haben, sagte ein Sprecher der Polizei Gelsenkirchen. Einer davon traf den 28-jährigen SEK-Polizisten. Der Mann sei noch ins Krankenhaus gebracht worden, dort aber nach etwa einer Stunde an der Verletzung gestorben. Der 29 Jahre alte Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.

Die Spezialeinheit wollte in einem Verfahren wegen Drogenverstößen die Wohnung des 29-Jährigen durchsuchen. Das SEK sei hinzugezogen worden, weil Hinweise darauf vorlagen, dass der 29-Jährige bewaffnet sein könnte. Ein Polizeisprecher gab an, dass der Täter durch die Tür geschossen hat, berichtet die "Bild". Die Ermittlungen dauerten an.