Personen schwer verletzt

Auto in Berlin rast in Menschengruppe

26.07.2020, 09:19 Uhr | dpa

Polizeieinsatz: Am Hardenbergplatz beim Bahnhof Zoo in Berlin ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren (Symbolbild). (Quelle: Eibner/imago images)

In Berlin ist im Stadtteil Charlottenburg am Sonntagmorgen ein schwerer Unfall passiert. Ein Auto ist in eine Menschenmenge in der Nähe des Bahnhofs Zoo gerast – mehrere Personen sind schwer verletzt.

Bei einem schweren Unfall sind am Sonntagmorgen am Hardenbergplatz in Berlin-Charlottenburg nach Feuerwehrangaben fünf Menschen verletzt worden, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Der "rbb" spricht sogar von sieben Verletzten.



#Verkehrsunfall in #Charlottenburg



Am #Hardenbergplatz kam es zu einem schweren Verkehrsunfall, infolgedessen 5 Personen zum Teil schwer verletzt worden sind. Ein Rettungshubschrauber ist ebenfalls im Einsatz. Weitere Infos folgen ... pic.twitter.com/b1kcKJ2Vxc — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 26, 2020

Es soll drei schwer verletzte Personen geben. 55 Feuerwehr-Kräfte waren am Morgen im Einsatz, ebenso ein Rettungshubschrauber. Die Hintergründe waren zunächst unklar.