Ehemann festgenommen

25-Jährige stirbt nach mutmaßlichem Angriff

14.09.2020, 17:09 Uhr | dpa

In Nordrhein-Westfalen hat ein Mann seine Frau offenbar so schwer attackiert, dass sie ins Krankenhaus musste. Nun ist die 25-Jährige an ihren schweren Verletzungen gestorben.

Nach einer mutmaßlichen Attacke durch ihren Ehemann in Euskirchen ist eine 25-Jährige an ihren schweren Verletzungen gestorben. Die Frau sei am Samstagabend in einer Wohnung gefunden worden, teilte die Polizei mit. "Nach dem aktuellen Sachstand war die Frau durch ihren 42-jährigen Ehemann in der Wohnung attackiert und schwer verletzt worden", berichteten die Beamten am Montag. Der Mann habe schließlich den Rettungsdienst alarmiert. Die Frau kam noch in ein Krankenhaus – am Sonntag starb sie.

Der Ehemann wurde den Angaben zufolge in der Nacht zu Sonntag am Ort des Geschehens angetroffen und festgenommen. Mittlerweile hat ein Richter Haftbefehl wegen Totschlags erlassen. In dem Fall ermittelt eine Mordkommission.