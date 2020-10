Anwerber für "Islamischen Staat"?

Kölner Polizei nimmt islamistischen Gefährder fest

15.10.2020, 21:00 Uhr | dpa

Ein 18-Jähriger soll Mitglieder und Unterstützer für die Terrormiliz "Islamischer Staat" angeworben haben. Gegenstand des Haftbefehls waren laut Polizei die Chat-Kontakte des Teenagers.

Polizisten haben in Köln einen 18-Jährigen festgenommen, der um Mitglieder für die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) geworben haben soll. Die Festnahme des islamistischen Gefährders erfolgte den Angaben zufolge am Donnerstagmorgen. Der 18-Jährige sei "dringend verdächtig, in mehreren Fällen um Mitglieder oder Unterstützer" für den IS geworben zu haben.



Gegenstand des Haftbefehls waren nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf die Chat-Kontakte des deutschen Teenagers. Er sollte noch am Donnerstag einem Haftrichter des Oberlandesgerichts Düsseldorf vorgeführt werden.