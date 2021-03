Wirbel um Videoclip

Verhöhnt hier ein Polizist einen Gefangenen? Das steckt dahinter

Ein Mann in einer Polizeizelle wird durch die Klappe verhöhnt, ein vermeintlicher Polizist stellt die Szene ins Netz. Das Video auf der Plattform TikTok sorgt umgehend für Aufregung.

"OMG Häftling dreht durch": So ist ein Video betitelt, das am Dienstag auf TikTok gepostet wurde. Seither wurde es 2,5 Millionen Mal abgerufen und hat zahlreiche empörte Reaktionen ausgelöst. Zuschauer vermuteten, dass in dem Video zu sehen ist, wie ein Polizist einen Mann in einer Arrestzelle provoziert und verhöhnt. Doch die Polizei Hamburg und der Mann hinter dem Account haben eine andere Erklärung. Es deutet viel darauf hin, dass der Nutzer mit Empörung spielt, um schnell Follower zu gewinnen.

Das kontroverse Video ist sechs Sekunden lang, es ist offenbar mit einer Handykamera gefilmt. Verwackelt ist zu sehen, wie eine Hand in die Zelle gestreckt und der Insasse provoziert wird: Nach dem Zuruf "Na, komm her" wird dann die Hand schnell zurückgezogen, weil der wütende Mann in der Zelle tatsächlich angelaufen kommt. Das lässt die Szene sehr echt wirken. Sehen Sie den Ausschnitt oben im Video oder hier.



Polizei: "Kennen Video schon länger"

In der Pressestelle der Hamburger Polizei kennt man den Clip: Im Mai 2020 sei das schon einmal aufgetaucht, erklärt ein Sprecher. Der Wirbel war damals nicht so groß wie jetzt nach dem TikTok-Video, das auch in anderen Netzwerke verbreitet wird. Aber die Polizei ging dem nach: "Wir können ausschließen, dass es ein Hamburger Polizist ist", so ein Sprecher zu t-online. Man gehe von einem Filmset aus.



So stellt es auch der TikTok-Nutzer dar. In seinem Account nutzt er als Profilbild ein Foto, das auch in einem weiteren Video zu sehen ist: Dort taucht der Mann in einer Uniform der Hamburger Polizei auf, offenbar am Rande eines Einsatzes, und er gibt sich dort provozierend. Dabei gibt er keine Hinweise darauf, dass die Szene gestellt sein könnte.



Genau das erklärte er aber t-online auf Nachfrage. Er habe die Szene mit dem vermeintlichen Häftling gedreht, und er sei Darsteller bei der ZDF-Serie "Notruf Hafenkante". Die Szene mit der Zelle hat er auch noch einmal hochgeladen, als einige Stunden nach dem ersten Video bereits empörte Rückmeldungen kamen. Da schrieb er "Dreharbeiten" und "not real" hinzu.



Producerin von "Notruf Hafenkante" verwundert



Bei Studio Hamburg, der Produktionsfirma von "Notruf Hafenkante", wundert man sich allerdings: Nach Auskunft einer Sprecherin ist der Producerin ist nicht nur die Szene mit der Zelle und der Mann dort nicht bekannt, die für die Dreharbeiten genutzte Zelle sehe auch ganz anders aus. Und auch die zweite Szene habe mit "Notruf Hafenkante" nichts zu tun.

Das Netzwerk "TikTok" selbst bekam aber offenbar angesichts empörter Rückmeldungen auch Zweifel: Zunächst verschwanden die zu diesem Zeitpunkt mehr als 3.000 Kommentare, und es kam ein Hinweis, das Video sei "in Prüfung".

Der vermeintliche Polizist hatte da mit dem Video in Windeseile mehr als 15.000 Follower "verhaftet" und scheint es auch darauf angelegt zu haben. "Wieder neuer Account. Schaffen wir wieder 200.000" steht in seinem Profil. Aufregung über vermeintlich menschenverachtende Polizisten ist dabei vielleicht ein Mittel.