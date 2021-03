Kreis Euskirchen

Leiche an Feldweg gefunden – Mordkommission ermittelt

21.03.2021, 11:31 Uhr | lw, t-online

In Nordrhein-Westfalen soll eine Leiche aus einem Auto geworfen worden sein. Die Mordkommission ermittelt wegen eines Gewaltverbrechens.

Eine männliche Leiche ist auf einem Feldweg in Kall-Wallenthal (Kreis Euskirchen) gefunden worden. Der Mann sei Opfer eines Gewaltverbrechens geworden, sagte eine Sprecherin der zuständigen Aachener Staatsanwaltschaft zu t-online.



Demnach sei der leblose Körper am späten Samstagnachmittag entdeckt worden. Die Bonner Mordkommission ermittle in alle Richtungen. Nähere Angaben wollte die Sprecherin zunächst nicht machen. Der Nachrichtenagentur dpa zufolge warte man auf das Ergebnis der Obduktion.

Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" berichtete, sei der leblose Körper am Ortsausgang der Gemeinde Wallenthal gefunden worden. Er sei vermutlich aus einem Auto geworfen worden. Bis in die Nacht arbeitete ein Team der Spurensicherung am Fundort.