Zwei Männer fliehen aus Psychiatrie

27.04.2021, 12:22 Uhr | dpa

Hubschrauber kreisen über Kassel: Zwei Männer sind aus einer Psychiatrie ausgebrochen, die Polizei sucht fieberhaft nach ihnen. Auch ein Aufruf an die Bevölkerung ging raus.

Die Polizei in Nordhessen fahndet nach zwei Männern, die aus der forensischen Psychiatrie in Bad Emstal-Merxhausen geflohen sind. "Die beiden 24 und 27 Jahre alten Gefangenen hatten heute Morgen gegen 6.30 Uhr auf noch nicht abschließend geklärte Weise die Flucht angetreten", teilten die Beamten am Dienstag mit. Derzeit werde mit umfangreichen Suchmaßnahmen nach ihnen gefahndet, auch ein Hubschrauber sei im Einsatz.

Laut aktuellen Erkenntnissen gehe von den Männern keine akute Gefahr für andere aus, hieß es. Dennoch rät die Polizei, keine verdächtigen Personen anzusprechen. Zudem sollten im westlichen Landkreis Kassel und im nördlichen Schwalm-Eder-Kreis keine Anhalter mitgenommen werden.