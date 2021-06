"Stuhl vor die Tür"

Dänemark beschließt Kneipenverbot für Gewalttäter

03.06.2021, 18:56 Uhr | dpa

Die dänische Regierung hat ein Kneipen- und Barverbot für Menschen beschlossen, die wegen einer Gewalttat im nächtlichen Treiben verurteilt wurden. Wer dagegen verstößt, muss mit hohen Geldstrafen rechnen.

Wer in Dänemark im Nachtleben eine Gewalttat begangen hat, riskiert, nachts nicht mehr in die Kneipe gehen zu dürfen. Das dänische Parlament hat am Donnerstag einen Gesetzesvorschlag der Regierung verabschiedet, wonach Gewalttätern zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens der Zugang zu Restaurants und Kneipen, in denen Alkohol ausgeschenkt wird, verboten werden kann. Das Verbot hängt von der Straftat ab und kann bis zu zwei Jahre gelten.

Die Polizei kann zusätzlich bestimmte Straßenzüge als Ausgehzone definieren, die die Verurteilten nicht mehr betreten dürfen. Wer dagegen verstößt, muss eine Geldstrafe von 10.000 dänische Kronen (ca. 1.350 Euro) bezahlen.

"Bevor die Corona-Krise das gesamte Nachtleben lahmlegte, sahen wir mehrere schreckliche Episoden, in denen unschuldige, junge Menschen brutal überfallen wurden", sagte Justizminister Nick Hækkerup laut einer Mitteilung. "Deshalb stellen wir den Tätern den Stuhl vor die Tür und verwehren ihnen den Zugang zum Nachtleben." Das Gesetz tritt am 1. Juli in Kraft.