"Habe keine Hilfe bekommen"

Frau zerstört Hunderte Flaschen mit Alkohol im Supermarkt

18.01.2022, 15:34 Uhr | mk, t-online

Zerstörungsaktion in einem Aldimarkt in England: "Mich haben eine ganze Reihe von Dingen fertig gemacht." (Quelle: Screenshot/Youtube)

Mit dem ausgestreckten Arm im Regal ist eine Frau durch die Getränkeabteilung eines Aldi gelaufen – Hunderte Flaschen gingen zu Bruch. Mitarbeiter filmten die Zerstörungsaktion.

Innerhalb weniger Minuten hat eine Frau in einem Aldimarkt in England Schaden in Höhe von 12.000 Euro angerichtet. Die 36-Jährige ließ ihren Frust vor allem in der Getränkeabteilung ab: Mit dem ausgestreckten Arm beförderte sie Hunderte Flaschen Schnaps, Wein und Bier aus den Regalen auf den Boden.



Auf diesem von der "Sun" geteilten Youtube-Video ist das Ausmaß der Zerstörung zu erkennen:



Vor Gericht sagte die Frau jetzt aus, dass der Corona-Lockdown ihr psychisch stark zugesetzt habe. Am Tag des Vorfalls im November 2020 habe sie noch versucht, Hilfe in einer Klinik zu bekommen, sei aber weggeschickt worden. Daraufhin habe sie die Nerven verloren. Zudem habe der Lockdown sie arbeitslos gemacht.



"Mich haben eine ganze Reihe von Dingen fertig gemacht und ich habe keine Hilfe bekommen". Inzwischen sei sie aber in Behandlung und die Medikamente hätten sie stabilisiert. Das Gericht verurteilte die Frau zu drei Monaten Haft auf Bewährung und 5.000 Euro Schadenersatz.