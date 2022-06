Den insgesamt 13 jungen MÀnnern wird vorgeworfen, am 20. Mai einen Brand in der NÀhe des Ballermanns ausgelöst zu haben. Sie hÀtten vom Balkon ihrer Hotelzimmer brennende Kippen und Alkohol auf das Schilfdach der Terrasse einer darunterliegenden GaststÀtte geworfen. Das Dach fing Feuer und zwei GaststÀtten, eine Wohnung und Teile des Restaurants wurden beschÀdigt. Zwei Menschen erlitten leichte Verletzungen. Die jungen Leute bestreiten den Vorwurf der Brandstiftung.

Pfingstwochenende verzögerte die Freilassung

Eigentlich hatte ein Richter der Freilassung der vier schon am vergangenen Donnerstag zugestimmt, allerdings gegen Zahlung einer Kaution von 12.000 Euro pro Person. Dieses Geld, das am Freitag von Deutschland aus ĂŒberwiesen wurde, traf wegen der Pfingstfeiertage aber erst am Dienstag bei der Justiz in Mallorca ein, wie die "Mallorca Zeitung" berichtete.