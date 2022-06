Zwei Tote in Supermarkt – Polizei spricht ĂŒber Motiv

In einem Discounter erschoss ein Mann erst eine Frau und dann sich selbst. Einen Tag spĂ€ter wird klar: Die beiden waren bis Anfang des Jahres ein Paar – und am Abend vor der Tat gab es bereits einen Polizeieinsatz.

Eine vorausgegangene Trennung ist nach Angaben der Ermittler vermutlich das Motiv fĂŒr die tödlichen SchĂŒsse in einem Lebensmittelmarkt in Schwalmstadt (Hessen) gewesen. Noch kurz vor der Tat habe die getötete 53-jĂ€hrige Frau Anzeige gegen den 58-jĂ€hrigen mutmaßlichen TĂ€ter erstattet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Marburg am Dienstag mit.