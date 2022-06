Aktualisiert am 07.06.2022 - 15:07 Uhr

Zwei Tote nach Sch├╝ssen in Supermarkt

Gro├čeinsatz in Hessen: In einem Supermarkt in Schwalmstadt sind Sch├╝sse gefallen. Zwei Personen wurden leblos aufgefunden.