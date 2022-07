Baden-Baden: 33-Jähriger soll Sechsjährige getötet haben

Er soll eine Sechsjährige getötet und sich dann an der Leiche vergangen haben: Vor dem Landgericht Baden-Baden beginnt am 7. September der Prozess gegen einen 33 Jahre alten Angeklagten. Das teilte das Gericht am Mittwoch mit. Geplant sind acht Verhandlungstage vor der Großen Jugendkammer. Ein Urteil könnte demnach am 30. September fallen.