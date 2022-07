Überfall in New York: Pastor wird während Predigt ausgeraubt – und erntet Shitstorm

Millionen-Dollar-Beute in New York Pastor wird ausgeraubt – und erntet Shitstorm Von t-online , MaM Aktualisiert am 26.07.2022 - 08:26 Uhr Lesedauer: 2 Min. Lamor Miller-Whitehead, Pastor in Brooklyn: "Meine Kirche ist traumatisiert". (Quelle: Media Punch/imago-images-bilder)

Unbekannte haben einen Pastor während einer Predigt überfallen und ausgeraubt. Doch statt Mitgefühl hagelt es Kritik in den sozialen Medien.

In New York haben drei bewaffnete Unbekannte eine Predigt in einer Kirche gestürmt. Das berichtet der Sender CNN. Demnach erbeuteten die Täter Schmuck im Wert von rund einer Million Dollar (rund 977.000 Euro), bevor sie flüchteten.

Opfer des Angriffs war der Pastor Lamor Miller-Whitehead, der in Brooklyn für seine auffälligen Designer-Anzüge bekannt ist. Die drei bewaffneten Männer sollen am Sonntag in seine Kirche eingedrungen sein und Miller-Whitehead mit vorgehaltener Waffe in der Predigt unterbrochen haben.

"Ich wusste nicht, ob sie in der Kirche schießen wollten oder nur wegen eines Raubüberfalls kamen", sagte der Pastor in einem Post auf Instagram. Um zu vermeiden, dass Mitglieder seiner Kirchengemeinde verletzt werden, habe er die Angreifer mit erhobenen Händen dazu aufgefordert, direkt zu ihm zu kommen. "Ich habe dort Frauen und Kinder", habe er zu ihnen gesagt, so Miller-Whitehead.